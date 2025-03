Kultowa gra na podstawie jeszcze bardziej kultowych komedii do odebrania za darmo

The Three Stooges to kultowa grupa amerykańskich komików słynących z wielu slapstickowych komedii i skeczy. Larry Fine, Curly Howard oraz Moe Howard w znaczącym stopniu przełożyli się na rozwój tego gatunku, nie tylko w kwestii kinematografii. Ich twórczość była tak powszechnie znana i uwielbiana, że doczekali się nawet gry wideo. Wydane na SEGA Mega Drive/Genesis The Three Stooges to prawdziwa gratka dla fanów retro klimatów, klasycznych komedii oraz przede wszystkim grupy trzech komików.

Teraz port gry w wersji PC możecie zgarnąć za darmo na platformie itch.io! To wspaniała okazja, aby sięgnąć w przeszłość i poznać gry takie, jakie były kiedyś. Produkcja studia Cinemaware (odpowiedzialnego za wiele innych gier na podstawie filmów) możę cieszyć się statusem kultowej, lecz dziś dość zapomnianej pozycji.

Aby zgarnąć grę, należy kliknąć „pobierz teraz”, a następnie „Nie dzięki, po prostu zabierz mnie do pobierania”. Finalnie wybieramy „Pobierz” i już możemy rozpakowywać pliki. Chętni mogą również wesprzeć dystrybutora dowolną kwotą. Nie muszę chyba wspominać, że musimy mieć konto w itch.io? Na szczęście warto je założyć. Nie tylko jest bezpłatne, ale i zgarniemy mnóstwo innych ciekawych pozycji.

Źródło: itch.io