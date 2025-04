Mroczny horror o dark webie. Gra dostępna za darmo, ale tylko przez ograniczony czas

Nowa gra za darmo czeka na odebranie na itch.io w formie czasowego rozdawnictwa. The Dark Webs opowiada, jak się domyślacie, o mrocznej sferze internetu.

Na itch.io wpadła właśnie okazja, której fani mrocznych klimatów nie powinni przegapić. The Dark Webs, gra niezależnego twórcy osamamsa123, została tymczasowo udostępniona za darmo. Standardowo trzeba za nią zapłacić 4,20 dolara, ale przez ograniczony czas można dodać ją do biblioteki bez wydawania ani grosza. Jeśli więc lubisz klimaty grozy, a dodatkowo nie boisz się wirtualnego surfowania po mrocznych zakamarkach sieci, to lepszy moment może się nie powtórzyć.

O czym w ogóle mowa? The Dark Webs to krótki horror, który stawia nas w roli osoby trafiającej na dziwne strony w mrocznym zakątkach internetu. Nie brzmi groźnie? A powinno, bo w tym przypadku zaczyna się od jednego linku, co odpala prawdziwą spiralę paranoi i zagrożenia. Gra skupia się na eksploracji i atmosferze, a jej zadaniem nie jest straszenie jumpscare’ami, tylko niepokojem, który powoli wdziera się pod skórę.

Rozgrywka to mieszanka przygodówki i psychologicznego horroru. Przeszukujemy komputer, czytamy pliki, klikamy w linki, a wszystko dzieje się w otoczeniu ciemnego pokoju i narastającej atmosfery zagrożenia. Twórca dorzucił też kilka symbolicznych elementów narracyjnych, które mają budować w głowie gracza niepewność.

Źródło: itch.io