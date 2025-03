Było za kasę, a teraz jest za darmo. Straszny horror, straszne oceny

„W tym wieloosobowym horrorze kochająca się para otrzymuje zaproszenie od bogatego mężczyzny na imprezę. Pomimo moich obaw, ona nalega na wyjazd. Aby ją chronić, postanawiam potajemnie dołączyć i zapewnić jej bezpieczeństwo” – czytamy w opisie. Brzmi… no bez przesady, w sumie ciekawie! Jak całkiem zręczne połączenie erotyki z horrorem na miarę Lust for Darkness, prawda? I do tego w wersji mutliplayer! No niestety, tak właśnie „brzmi”, ale jak jest w praktyce?

Ten multiplayerowy horror został przyjęty dość średnio przez graczy. Łącznie tylko 57% ocen graczy w serwisie Steam jest pozytywna (w momencie pisania tego artykułu). Gracze głównie przyczepiają się do dość dziwnych praktyk twórców. Gra rzekomo wyświetla komunikat, że jest demem (choć to pełna wersja), ciężko zmienić w niej język, a tryb multiplayer ma spore problemy. Niektórzy porównują ten tytuł do dość popularnego Pacify, zaznaczając, że w zasadzie niczym szczególnym się nie różni.

Mimo wszystko nie brakuje też tych pozytywnych ocen. Niektórzy twierdzą, że gra potrafi przestraszyć, ma klimatyczne miejscówki i całkiem niezły pomysł na rozgrywkę i tło fabularne – musimy uratować dziewczynę głównego bohatera z rąk potworów. Część opinii wydaje się jednak napisana przez ChatGPT, więc ciężko wysnuć, ile z nich jest faktycznie prawdziwych. Niemniej – wcześniej trzeba było płacić. Teraz jest za darmo. Czy to wystarczający argument?

Źródło: Steam