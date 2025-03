Gra o apokalipsie zombie za darmo tylko przez kilka dni. Spieszcie się i zachowacie ją na zawsze na Steam

„Na zawsze” na Steam to pojęcie względne, ale fakt faktem, że będziecie mogli grać, kiedy tylko chcecie, jeśli zdążycie odebrać ją za darmo do 18 marca 2025 roku. Warto to zrobić, bo tytuł zdobył „bardzo pozytywne” opinie graczy i wydaje się całkiem ciekawą przygodówką dla fanów zombie apokalipsy. Do tego o zdecydowanie zbyt długim tytule, bo nazywa się Scheming Through The Zombie Apocalypse: The Beginning.

Scheming Through The Zombie Apocalypse: The Beginning – gra za darmo na Steam

Najnowszy prezent na Steam dostępny jest przez mocno ograniczony czas. Aby zdobyć ten tytuł bez potrzeby płacenia, musicie tylko i wyłącznie przypisać go do swojej cyfrowej biblioteki. Normalnie tytuł ten i tak nie jest szczególnie drogi, bo da się go kupić za jedyne 22,99 zł. Po co mimo wszystko płacić, skoro można nie wydać nic i też móc grać?

Dołącz do Hanka i Larry’ego, dwóch małych, bezbronnych zwierzątek, które przedzierają się przez apokalipsę zombie. Spotykaj się z różnymi postaciami i zachęcaj je do zbierania dla ciebie, prowadząc je do „bezpieczeństwa”. Podejmuj decyzje na śmierć i życie, targuj się, zarządzaj zapasami, handluj i uprawiaj hazard. – czytamy w opisie gry

Wygląd więc na to, że mamy do czynienia z „jajcarską” przygodówką narracyjną, w której główną rolę odgrywa nasz spryt. Będziemy narażać innych, aby samemu przetrwać, co może nie jest moralnie właściwe, ale to zawsze jakiś sposób na wciągnięcie gracza. Warto dodać, iż od niedawna gra oferuje pełen voice acting, więc zdecydowanie odkrywa się ten świat jeszcze przyjemniej.

