Darmowa, zaskakująco dobra gra Star Wars z rychłą premierą. Zapiszcie się na testy

Mało kto spodziewał się, że multiplayerowy hero shooter w świecie Star Wars – do tego tworzony z myślą o urządzeniach mobilnych – może okazać się czymś godnym zainteresowania. Zaskoczę Was, bo tak faktycznie jest.

Gra za darmo w uniwersum Star Wars niebawem na PC

Żadną tajemnicą jest, że obecnie Disney ma w przygotowaniu mnóstwo gier z uniwersum Gwiezdnych Wojen. Prace nad konkretnymi tytułami rozsiane są tak naprawdę po wielu cenionych studiach, ale nie tylko. Zynga, jako ekspert od tytułów mobilnych, wcześniej w tym roku wydał Star Wars Hunters. Wydawać by się mogło, że to mało interesującą premierą, ale gdy tylko ograłem ją na Switchu, to zrozumiałem, że spokojnie mogłaby pojawić się także na większych konsolach i PC.

Zynga chyba też o tym wiedziała, bo firma oficjalnie potwierdziła konwersję na PC. Gra ma zadebiutować już za dwa miesiące, bo 27 stycznia 2025 roku. Na szczęście nie ominie Steam, więc można ją śmiało dodawać do listy życzeń, aby pamiętać o premierze. Warto również wyrazić zainteresowanie testowaniem produkcji.

Star Wars Hunters przed premierą na PC przeprowadzi dwa okresy testowe. Pierwszy rozpocznie się 13 grudnia i potrwa do 16 grudnia, a drugi odbędzie się w dniach 10-13 stycznia. Zapisywać się można już teraz. Wystarczy udać się na poniższą stronę i kliknąć “Poproś o dostęp do testów”.

Twórcy potwierdzili już cross-play i cross-progres (przenoszenie postępów między platformami). Do tego tytuł ma doczekać się wyraźnych wizualnych ulepszeń oraz nowej mapy i postaci. W sieci pojawił się też zwiastun nowej wersji.

