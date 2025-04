Psychodeliczny horror za darmo. Tytuł, który ma „zostać z nami na dłużej”

Null Paradox to prosta w założeniu produkcja – symulator chodzenia bez celu. Mimo wszystko w estetyce psychodelicznego horroru z motywami paranoi i surrealizmu. Teraz dostępna jako gra za darmo!

Jeśli macie wolne dziesięć minut, nerwy ze stali i ochotę na odrobinę cyfrowego niepokoju — Null Paradox może być dokładnie tym, czego Wam trzeba. Ten krótki, psychodeliczny horror autorstwa Toxxyn jest aktualnie dostępny całkowicie za darmo na itch.io (normalnie kosztuje symbolicznego dolara), więc to świetna okazja, by zanurzyć się w jego dziwaczny, niepokojący świat bez drenażu portfela.

Gra nie oferuje ani konkretnej fabuły, ani jasnego celu — zamiast tego stawia na atmosferę, która przypomina senny koszmar. Surrealizm i paranoja to główne składniki tego dania, a całość jest podana w stylu, który potrafi skutecznie zasiać niepokój w głowie gracza. A przynajmniej obiecuje to deweloper. Sam zresztą twierdzi, że doświadczenie to ma „pozostać z nami na dłużej”.

Nie spodziewajcie się klasycznego horroru z jumpscare’ami i liniową fabułą — Null Paradox to bardziej doświadczenie niż tradycyjna gra. Dla jednych będzie to dziwaczna ciekawostka, dla innych krótki, ale zapadający w pamięć trip po najmroczniejszych zakamarkach psychiki. A skoro jest za darmo — można sprawdzić i samemu ocenić, czy to paranoja z wyższej półki, czy tylko gra, która zjada własny ogon.

Źródło: Itch.io