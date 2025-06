Wyjątkowa promocja. Odbierzecie za darmo grę na Xbox i PC

Jeśli lubisz gry logiczne z twistem i nie boisz się obracającego się świata, to teraz masz świetną okazję, żeby sprawdzić coś nietypowego. In The Abyss jest dostępne całkowicie za darmo, nie tylko na Xbox Series X/S i Xbox One, ale również na PC. W normalnych warunkach trzeba byłoby za tę grę zapłacić dość oszczędne 8,50 zł, ale aktualnie można przypisać ją do konta za darmo i zatrzymać na zawsze.

Gra za darmo na Xbox i PC

W In The Abyss wcielamy się w postać próbującą wydostać się z tajemniczego więzienia pełnego świetlnych stworzeń. Żeby tego dokonać, musimy wykorzystywać specjalne portale, które pozwalają nam zmieniać kierunek grawitacji. To dzięki nim możemy lawirować przez coraz bardziej pokręcone plansze. Warto wiedzieć, że łatwo tu o pomyłkę i powrót na start. Gra oferuje intensywną zabawę w prostym stylu i jest odpowiednia dla graczy w każdym wieku.

Choć tytuł nie oferuje zaawansowanej grafiki czy rozbudowanej fabuły, potrafi wciągnąć na dłużej. Twórcy postawili na czysty gameplay, który opiera się na refleksie i znajdowaniu właściwego sposobu na przejście przez labirynt. Nie znajdziesz tu cutscenek ani przegadanych tutoriali.

Warto przypomnieć, że gra miała premierę w styczniu 2023 roku i została opracowana przez niewielkie studio Atom Technologies. Obecnie dostępna jest bezpłatnie dzięki promocji w sklepie Xbox, a raz przypisana, zostaje w Twojej bibliotece nawet po zakończeniu akcji.

Źródło: Xbox Store