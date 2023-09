Kolejna gra za darmo czeka na fanów przygód point-and-click. Platforma GOG.com ma tym razem do zaoferowania nie byle jaki tytuł. Posiadacze komputerów mogą przypisać do swojego konta The Night of the Rabbit. To wysoko oceniana produkcja z 2013 roku, za którą odpowiada studio Daedalic Entertainment.

Gra za darmo – odbierz The Night of the Rabbit

Tytuł możemy pobrać przechodząc na stronę GOG.com. Link podaję poniżej:

The Night of the Rabbit PC – za darmo

Choć The Night of the Rabbit ma już 10 lat na karku, to dzięki kreskówkowej grafice wcale tak bardzo się nie zestarzała. Warto zainteresować się tym tytułem. Na Steam posiada bardzo pozytywne opinie, a średnia z recenzji na Metacritic to przyzwoite 75/100.

Gra oferuje około 20 godzin zabawy i chociaż zaczyna się „na wesoło”, to szybko przechodzimy do pełnej dramatyzmu fabuły. Wcielamy się tutaj w chłopca, który zostaje uczniem słynnego czarodzieja. Nie jest to jednak zwyczajny czarodziej, a królik dorównujący wzrostem dorosłemu człowiekowi. Wraz z nim poznajemy tajemnice magicznego lasu, gdzie szybko się okazuje, że zostaliśmy wybrańcem mającym ocalić świat.