Mały horror, wielkie napięcie. End of the Night do pobrania za 0 zł

Gra za darmo dla fanów grozy na itch.io. End of the Night dostępne za 0 zł, ale tylko przez ograniczony czas, więc lepiej pospieszyć się z odbiorem.

W normalnych warunkach kosztuje dolara, ale teraz zgarniesz ją całkowicie za darmo. End of the Night to mały horror psychologiczny, który wchodzi pod skórę.

Gra za darmo o koszmarze

End of the Night to opowieść o tym, co dzieje się, gdy noc nie chce się skończyć. Gracz trafia w sam środek tej najbardziej niepokojącej godziny, tuż przed świtem, gdy światło jeszcze nie wygrało, a cień wciąż patrzy. Nie walczysz z potworami, ale z poczuciem, że coś jest nie tak. Każdy szmer, każda migająca lampka, każdy cień staje się podejrzany. Twórcy postawili na klimat i napięcie, a nie na jumpscare’y. To bardziej duszna niepewność niż klasyczne strachy.

Gra dostępna jest za darmo na itch.io, choć normalnie kosztuje 1 dolara. Nie wiadomo, jak długo potrwa ta promocja, więc warto się pospieszyć. To krótka, ale intensywna przygoda w klimacie psychologicznego horroru, który nie opowiada o tym, jak zaczyna się koszmar.

Produkcja uderza w klimaty dobrze znane fanom mrocznych narracji. Pojawia się tu temat zacierającej się rzeczywistości, zagubienia i samotności. Czas płynie powoli, a bohater balansuje na granicy snu i jawy. Gra nie jest jeszcze ukończona, ale autor zapowiada, że niedługo podzieli się datą premiery pełnej wersji.

To jeden z tych tytułów, które robią klimat prostotą i pomysłem. Nie trzeba wielu efektów specjalnych, by poczuć napięcie. Wystarczy zegarek, cisza i świadomość, że coś nadal cię obserwuje. Jeśli lubisz duszne, powolne horrory, które zostają z tobą jeszcze chwilę po zakończeniu – warto dać tej grze szansę.

Źródło: Itch.io