Gra o wartości około 55 zł tylko teraz za darmo. Unikatowy, cyberpunkowy tytuł

Jeśli myślisz, że połączenie skradanki i karcianki nie ma prawa działać, to… lepiej spróbuj sam. Wolf of the Desert to zaskakująca hybryda gatunków, która rzuca gracza do wieży Qamaria, pełnej strażników, kamer, dronów i tajemnic do odkrycia. Co najlepsze, tytuł jest zupełnie za darmo, choć normalnie kosztowałby około 55 zł.

Gra za darmo, cyberpunkowy deckbuilder

Gra to połączenie dynamicznej akcji z real-time deckbuildingiem, czyli budowaniem talii podczas rozgrywki, a nie przed nią. Wcielasz się w cichego (lub całkiem wybuchowego) bohatera, który infiltruje kolejne piętra starożytnej wieży. Tam zbierasz fragmenty piasku, które odblokowują unikalne „karty”. Są to umiejętności, jak teleportacja, eksplozje, porażenia prądem czy hakowanie otoczenia.

To, co odróżnia Wolf of the Desert od standardowych karcianek, to brak losowości. Wszystko zdobywasz na mapie. Dzięki temu możesz strategicznie planować, jakich zdolności potrzebujesz i kiedy je wykorzystać. Podkradasz się, stawiasz pułapki, manipulujesz przeciwnikami… lub zamieniasz się w chodzące tornado i czyścisz planszę z wrogów.

Poziomy zostały zaprojektowane tak, by dawać ci wiele ścieżek do celu. Możesz schować się w cieniu, przeanalizować teren i przygotować idealną rękę kart, by potem uderzyć jak duch, albo jak burza piaskowa. Każda wyprawa na kolejne piętro przybliża cię do poznania sekretów wieży i twojej własnej przeszłości.

Wolf of the Desert oferuje pięć poziomów o rosnącym stopniu trudności, masę kombinacji zdolności, różne ścieżki przejścia i wciągającą, arabeskową stylistykę.

Źródło: itch.io