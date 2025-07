Horror Cry A Tear za darmo. Tylko teraz nie trzeba nic płacić

Mroczny, darmowy horror do zgarnięcia za darmo. Cry A Tear kosztuje normalnie 2,49 USD, ale teraz można pobrać go bez płacenia ani grosza.

Krótka gra za darmo

Cry A Tear to mała, niezależna produkcja, która stawia na klimat i intensywność, a nie długość. Gracz budzi się samotnie w ciemnej alejce. Beton pod plecami, otępienie w głowie i dziwaczne odgłosy. Szybko okazuje się, że nie jest to zwykła ulica. Gdzieś w oddali słychać krzyki, warczenie i odgłosy czegoś, co nie powinno istnieć. Coś czai się w ciemnościach, a nam, graczom, przyjdzie podjąć próbę ucieczki i przeciwstawienia się temu czemuś.

Choć gra trwa zaledwie 15–20 minut, to jest naszpikowana napięciem. A przynajmniej tyle obiecuje deweloper. Twórca zadbał o to, byśmy od samego początku czuli się zagubieni i bezradni. Nie ma żadnych samouczków, map ani znaczników. Zresztą, nie jest to i tak potrzebne, bo przecież mówimy o wyjątkowo króciutkiej historii.

W grze ukryto trzy kolekcjonerskie przedmioty, ale nie spodziewajcie się różnych zakończeń. Finał jest tylko jeden. Gra jest dostępna za darmo na itch.io, ale wcześniej kosztowała 2,49 USD, więc warto ją złapać, póki promocja trwa. To idealna opcja na jeden straszny wieczór. Albo… kilka strasznych chwil.

Źródło: Itch.io