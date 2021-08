Wiemy, kiedy zobaczymy nowe materiały z długo wyczekiwanych gier DC

Oficjalnie zapowiedziano, że Gotham Knights oraz Suicide Squad: Kill the Justice League pojawią się na DC FanDome w październiku.

Gotham Knights i Suicide Squad: Kill the Justice League zawitają na DC FanDome, które odbędzie się 14 października bieżącego roku. Przypomnijmy, że jest to globalne, darmowe i wirtualne wydarzenie skupiające się na uniwersum DC Comics.

Niestety nie wiemy, czy twórcy pokażą jakieś zwiastuny rozgrywki, ale szanse są dość spore. Musimy trzymać kciuki, że tak właśnie będzie. Obie gry pojawią się w przyszłym roku. SC ukaże się tylko na PC, PS5 i XSX S|X. Z kolei GK będzie dostępne również na PS4 i XONE.

To może zaczniemy koncert życzeń? Jak już wcześniej napisałem, świetnie byłoby zobaczyć kolejny gameplay z Gotham Knigths (oczywiście nie tylko z tej gry). Ostatni prezentował się nieźle, choć odczuwam spory niedosyt. Znamy już ogólny zarys rozgrywki, także wiemy czego się spodziewać. Data premiery również jest mile widziana, zwłaszcza że tytuł ma wyjść jeszcze na starszej generacji konsol. Cieszy to, że uniwersum DC rozwija się w grach i daje możliwość zagrania nie tylko Batmanem. Zwłaszcza że w niektórych odsłonach Arkham mogliśmy zagrać np. Robinem czy Nightwingiem.

Jeśli chodzi o Suicide Squad: Kill the Justice League to sprawa jest bardziej zagadkowa. Dostaliśmy ciekawy zwiastun prezentujących bohaterów, a także kilka szczegółów na temat samego tytułu. Produkcja ma łączyć w sobie elementy gry akcji, przygodowej i strzelanki, a także położy nacisk na kooperacje z innymi graczami. Powiewem świeżości jest zdecydowanie możliwość zagrania jednym z czterech super złoczyńców. Ponadto rozgrywka przenosi się do kolorowego Metropolis, a więc koniec z mroczną stylistyką znaną z serii o Batmanie. Liczę na kolejny klimatyczny zwiastun i jakiś krótki gameplay? Dokładnej daty premiery, raczej jeszcze nie dostaniemy.

A Wy, na co czekacie i czego się spodziewacie? Koniecznie dajcie znać!