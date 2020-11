Nowy teledysk Gorillaz rozgrywa się w grze GTA V

Animowani bohaterowie zespołu Gorillaz suną po ulicach znanych z GTA V w teledysku The Valley of the Pagans.

Kultowie postacie Russel, Murdoc, Niccals oraz Noodle, pędzą swoją furą po wirtualnym mieście. Brak poszanowania dla przepisów ruchu drogowego, ściąga na ich głowy policję. W rezultacie protagoniści muszą ratować się ucieczką. Wykorzystanie cyfrowego środowiska jako teledysku znacząco zminimalizowało koszty, a dodatkowo zredukowało ryzyko zachorowania, obecne w dobie pandemii.

Refren piosenki można przetłumaczyć w następujący sposób: Przyjemnie jest posiadać idealną duszę Czuję się dobrze mając pełną kontrolę. Jak to często bywa w przypadku utworów, każda osoba nieco inaczej zinterpretuje słowa wydobywające się ze słuchawek/głośników.

Zespół Gorillaz tworzy muzykę będącą połączniem hip-hopu, rocka oraz innych gatunków muzycznych. Istnieje począwszy do rok 1998, a założyli go Damon Albarna i Jamie Hewlett. Grupa kilkukrotnie wystąpiła w Polsce, m.in. na Open’er Festival w 2018 roku.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.