Już dziś na pecetach ukazał się port gry God of War: Ragnarok. NVIDIA postanowiła pochwalić się tym, jak tytuł działa na mocnym sprzęcie. Okazuje się, że optymalizacja jest naprawdę niezła. Chociaż do uruchomienia użyto potężnej karty, to 100 klatek w rozdzielczości 4K robi wrażenie. Szkoda, że na PS5 o czymś takim możemy jedynie pomarzyć…