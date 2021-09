GoW Ragnarok rozwinie walkę i możliwości graczy. Twórcy przybliżają nowości

Twórcy God of War Ragnarok przybliży graczom zmiany, które napotkają w trakcie walki i rozwoju Kratosa. Tym razem otrzymamy znacznie więcej możliwości w kwestii budowania postaci.

Póki co zdradzono pierwsze konkrety na temat obecnych w grze tarcz. Tych ma być kilka i każda z nich cechuje się innymi umiejętnościami oraz możliwościami.

Twórcy chcą, aby gracz miał więcej opcji dostosowania Kratosa do swojego stylu gry. Choć mogliśmy rozwijać Ducha Sparty już w poprzednich odsłonach cyklu, tym razem element ten doczeka się znacznej rozbudowy.

Nie chcę się w to zbytnio zagłębiać, ale tak, są różne tarcze i mają różne opcje obronne i umiejętności. Powodem, dla którego to robimy jest to, że naprawdę chcemy otworzyć możliwość ekspresyjnego wyboru sposobu, w jaki rozwijasz swojego Kratosa. Jak sprzęt, wyposażenie (najpewniej chodzi o talizmany itp. – red. ) i tego typu rzeczy. Dzięki temu (…) możesz grać w nieco inny sposób. I wtedy wrogowie wiedzą, jak na to reagować, lub (będą – red. ) wrzucać Cię do innych sytuacji, w których musisz używać różnych rzeczy.

– powiedział Eris Williams w wywiadzie