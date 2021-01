God of War Ragnarok trafi na PS4? Były deweloper jest tego pewny

Twórca serii God of War twierdzi, że Ragnarok z całą pewnością trafi również na PS4. David Jaffe podzielił się ciekawą opinią z graczami.

Nowa część God of War to jedna z najgłośniejszych premier nadchodzących miesięcy, choć wciąż wiadomo o niej bardzo mało. Santa Monica Studio niechętnie dzielą się informacjami o swojej produkcji, ale już wkrótce powinno się to zmienić.

Jedna rzecz nie daje graczom spokoju. Naturalne wydaje się być to, że gra trafi tylko na PlayStation 5. Sony jednak zapowiadało, że zamierza wspierać PS4 jeszcze przez trzy lata, co otwiera spore pole do spekulacji.

O sprawie wypowiedział się David Jaffe – twórca pierwszych dwóch odsłon God of War, który niedawno rozpoczął swoją przygodę z rebootem cyklu.

Jestem pewny, że nowy God of War wyjdzie na PS4 i PS5. Mam na myśli, że Jim Ryan praktycznie to powiedział. – skomentował David Jaffe na swojej transmisji

Faktycznie Jim Ryan zapowiadał, że PS4 czeka długie życie. Dodatkowo szef PlayStation unikał komentarza odnośnie platform docelowych najnowszych przygód Kratosa, co może sugerować, że Sony jeszcze się waha.

Za premierą na obu generacjach stoi również fakt, że PS4 wciąż ma gigantyczną bazę graczy, a PS5 może i sprzedało się świetnie, ale jest stale niedostępne i ciężko póki co zbudować na nim większą społeczność. Zrezygnowanie ze starszej generacji odebrałoby Sony szansę na dodatkowy zarobek.

Nowe informacje o God of War Ragnarok powinny zostać opublikowane w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Gra ma zadebiutować jeszcze w tym roku.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.