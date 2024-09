Nikogo chyba nie zdziwi fakt, że God of War Ragnarok na PC wygląda świetnie. A jak prezentuje się gra w zestawieniu z wersją konsolową? W sieci pojawiło się graficzne porównanie zestawiające pecetowy port z grą na PS5. Przewaga jest widoczna, chociaż obie gry prezentują się świetnie.

God of War Ragnarok – PC vs PS5, czyli porównanie grafiki

Skoro na PC pojawił się port gry God of War Ragnarok, to czas na porównanie grafiki. W sieci znalazł się materiał zestawiający nową wersję gry z tą z PlayStation 5. Konsolowcy mogą poczuć zazdrość, bo uruchomienie gry na komputerze pozwoli wyświetlić grafikę nieosiągalną na sprzęcie obecnej generacji. Poziom szczegółowości gry i ostrości tekstur jest wręcz genialny.

Zresztą, musicie to zobaczyć – gra wygląda fenomenalnie:

Tak jak na wstępie – obie wersje gry wyglądają świetnie. Ale to na PC tytuł błyszczy, o ile mamy do użytku odpowiednią konfigurację sprzętową. Gra sprawnie wykorzystuje moc nowoczesnego peceta i odwdzięcza się genialną grafiką, która działa płynnie nawet w rozdzielczości 4K. Jeżeli macie odpowiedni komputer, to pecetowy port zdecydowanie wart jest tych pieniędzy.

Źródło: gamingbolt.com