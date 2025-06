Kolejna gra do zgarnięcia za darmo na Steam. Zostało tylko kilkanaście godzin

Przychodzimy z kolejną dobrą wiadomością dla wszystkich, którzy szukają nowego tytułu do ogrania, ale niekoniecznie chcą na to wydawać pieniądze. W internetowym sklepie Fanatical wystartowała bowiem krótka, aczkolwiek wyjątkowo atrakcyjna promocja. W jej ramach zainteresowani mogą przez najbliższe kilkanaście godzin odbierać całkowicie za darmo klucz Steam do pełnoprawnej gry. Poniżej szczegóły!

Gra za darmo do zgarnięcia w wersji na Steam

Do odebrania za darmo jest Gigapocalypse. To dwuwymiarowa gra zręcznościowa utrzymana w stylu retro, której głównym motywem jest absolutna destrukcja. Gracze wcielają się w jednego z dziewięciu dostępnych Gigasów – ogromnych stworów pochodzących z różnych zakątków czasu oraz przestrzeni. Nasze zadanie?

Siać zniszczenie, wszędzie tam, gdzie się da. Każdy potwór dysponuje unikalnymi umiejętnościami, drzewkiem rozwoju, zestawem mutacji oraz wizualnymi skinami, które można odblokowywać wraz z postępem w grze. Warto przy tym zaznaczyć, że produkcja posiada ponad 150 recenzji (w chwili przygotowywania wiadomości jest ich 161) na platformie Steam, z czego aż 93% to opinie pozytywne. Gracze chwalą przede wszystkim prostotę i dynamiczną rozgrywkę.

A teraz najważniejsze: aby odebrać produkcję, trzeba udać się pod ten adres, zaznaczyć okienko ze zgodą na zapis do newslettera i odebrać grę. Po otrzymaniu darmowego klucza Steam możemy od razu zrezygnować z subskrypcji mailowej. Macie na to czas jeszcze przez kilkanaście godzin, do jutra (10 czerwca) do 13:00.

Źródło: GG Deals