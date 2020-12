Ghostrunner będzie jeszcze trudniejszy. Twórcy udostępnili tryb hardcore

Twórcy Ghostrunner wzbogacili swoją produkcję o nową zawartość. Do gry trafił wymagający tryb hardcore i zimowy pakiet DLC dodający wyposażenie.

Studio One More Level udowodniło, że potrafi zapewnić branży gier wideo spory powiew świeżości. Ghostrunner przyjął się bardzo ciepło i gracze do dziś biją kolejne rekordy w cyberpunkowej grze akcji.

Twórcy nie planują oczywiście porzucać swojego nowego dzieła i zabrali się za dalsze rozwijanie produkcji. Do gry właśnie trafił tryb hardcore, który zapewni dodatkowe wyzwanie osobom, które planują przejść produkcję drugi raz.

Tryb ten nie ogranicza się do zwiększenia statystyk przeciwników. Wrogowie zostali umieszczeni w zupełnie innych miejscach i pomieszano ich typy tak, abyśmy mogli napotkać potężnych oponentów już na samym starcie zabawy.

Jeśli planujecie drugie podejście do Ghostrunnera, to teraz macie ku temu świetną okazję. Gra sama w sobie jest bardzo wymagająca i dodatkowe urozmaicenia zdecydowanie wpłyną pozytywnie na odczucia przy ponownym przejściu.

Na tym jednak nie koniec nowości. One More Level pokusili się o wydanie pakietu świątecznego, który wzbogaca grę o nowe rękawice i miecz. Są to co prawda przedmioty kosmetyczne, ale cieszą oko. Pakiet został wyceniony na niecałe osiem złotych.

Ghostrunner jest dostępny na PC, PS4. Xbox One i Nintendo Switch. Dodatkowo gra umożliwia rozgrywkę we wstecznej kompatybilności, a twórcy planują wydanie portu na konsole nowej generacji.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.