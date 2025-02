Ghost of Yotei to rewolucja? Twórcy mają ambitne plany

Nadchodząca gra Ghost of Yotei od Sony Interactive Entertainment i Sucker Punch zapowiada się na rewolucję w gatunku. Producent gry, Brian Fleming, w wywiadzie z Nicolasem Doucetem, reżyserem Astro Bot, podkreślił, że studio dąży do innowacji zarówno w sferze kreatywnej, jak i technicznej. Co konkretnie ma na myśli?