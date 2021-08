Ghost of Tsushima Director’s Cut – postępy w głównej historii wpłyną na wydarzenia na wyspie Iki

Dyrektor kreatywny Ghost of Tsushima zdradził interesujący fakt dotyczący rozwoju fabuły w rozszerzeniu Iki Island.

W niedawnej rozmowie z japońskim serwisem GameSpark (za serwis PSU.com) dyrektor kreatywny projektu Nate Fox wyjawił, że postęp dokonany przez nas w głównej historii w Ghost of Tsushima nie pozostanie bez echa dla wydarzeń na wyspie Iki.

– Gra zapamiętuje gdzie i kogo spotkaliście w głównej opowieści. A to będzie miało wpływ na progres fabuły na Iki – powiedział Nate Fox. Jak to dokładnie będzie działało, dyrektor kreatywny nie zdradził. Najpewniej dowiemy się tego w praktyce, czyli już po premierze.

Ghost of Tsushima Director’s Cut trafi do sklepów 20 sierpnia. Rozszerzone wydanie gry zajmie o 10 GB więcej, niż „waży” oryginalna wersja. Niedawno na oficjalnym kanale PlayStation na YouTube pojawił się trailer z produkcji. Prezentujemy go poniżej. Natomiast tutaj pokazywaliśmy efektowne screeny przedstawiające cztery główne obszary wyspy Iki.