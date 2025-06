Genialne Clair Obscur: Expedition 33 tańsze o 33%

Produkcja, która zebrała znakomite recenzje i imponujące wyniki sprzedażowe, została przeceniona o 33% względem sugerowanej ceny detalicznej. Teraz Clair Obscur: Expedition 33 można kupić za 143,02 zł (plus dodatkowe koszty transakcji). To dużo taniej w porównaniu do sugerowanej ceny 220 zł.

Duża zniżka na wersję Steam (region Europa/USA/Kanada)

Promocja dotyczy wersji na PC (Steam), dostępnej na terytorium Europy, Stanów Zjednoczonych i Kanady. Gra oferowana jest w formie klucza cyfrowego, który można aktywować bezpośrednio na platformie Steam. Cena promocyjna obowiązuje w momencie publikacji tekstu, ale jak w przypadku ofert Instant Gaming, może ulec zmianie w zależności od dostępności.

Świetne recenzje i sprzedażowy sukces

Clair Obscur: Expedition 33 zadebiutowało 24 kwietnia 2025 roku i szybko zdobyło bardzo wysokie oceny. Na Metacritic średnia recenzji przekracza 90 punktów, a gra uznawana jest za jeden z najlepiej ocenianych tytułów roku. W ciągu 33 dni od premiery sprzedano ponad 3,3 miliona egzemplarzy.

Stylowe RPG z elementami akcji

Za grę odpowiada niezależne studio z Francji, które postawiło na połączenie barokowej estetyki z mechaniką jRPG i elementami walki w czasie rzeczywistym. W trakcie rozgrywki gracz prowadzi członków tytułowej ekspedycji, próbując przerwać cykliczny rytuał “Wymazania”, który każdego roku unicestwia ludzi osiągających konkretny wiek, w tym przypadku 33 lata.

Źródło: Instant Gaming