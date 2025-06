Pudełkowe Gears of War Reloaded najtaniej na PS5. Gdzie zamówić grę?

Pudełkowe Gears of War Reloaded na PS5 już w przedsprzedaży. Fani mogą już zamawiać grę w najniższych dostępnych cenach.

Choć seria Gears of War do tej pory kojarzyła się głównie z konsolami Xbox, najnowsze wydanie zadebiutuje również na PS5. Co więcej, można już zamawiać wersję pudełkową, a ceny potrafią się różnić nawet o kilkanaście złotych w zależności od sklepu. Przyjrzeliśmy się najtańszym ofertom na polskim rynku.

Gdzie najtaniej kupić Gears of War Reloaded?

Na chwilę obecną najbardziej atrakcyjnie wypada Empik, gdzie grę można zamówić w przedsprzedaży za 153,89 zł. Sklep nie podaje jeszcze dokładnej daty dostawy, ale zaznacza, że produkt będzie dostępny od premiery, czyli od 26 sierpnia 2025. Wersja oferowana w Empiku zawiera polską okładkę i opis, choć najpewniej sama gra będzie dostępna tylko w angielskiej wersji językowej.

Kolejna oferta pochodzi od RTV Euro AGD, gdzie Gears of War Reloaded kosztuje 154,90 zł. Sklep zapewnia, że jest to oficjalna, pudełkowa wersja na PS5 i również tutaj dostawa planowana jest na dzień premiery. Trzecia opcja to Ultima.pl, gdzie gra również dostępna jest w przedsprzedaży w cenie 159,90 zł. W ofercie podano, że jest to oficjalna polska dystrybucja, a klient otrzyma fizyczny egzemplarz gry na konsolę PlayStation 5. Ultima zaznacza, że premiera nastąpi 26 sierpnia i tego dnia rozpocznie się wysyłka zamówień.

Gears of War Reloaded to odświeżona wersja pierwszej części kultowej serii. Gra działa w natywnym 4K, z obsługą HDR i płynnością do 60 klatek na sekundę w kampanii oraz nawet 120 FPS w trybie wieloosobowym. Wersja na PS5 zawiera wszystkie mapy i dodatki z Ultimate Edition, a także pełną kampanię i klasyczny multiplayer. Dodatkowym atutem są funkcje cross-play i cross-progression.

Gears of War Reloaded ukaże się 26 sierpnia i będzie dostępne również w dystrybucji cyfrowej, ale dla kolekcjonerów i fanów fizycznych edycji to dobry moment, by zamówić pudełkową wersję z gwarancją najniższej ceny.

