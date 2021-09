Kolejne gry dołączą we wrześniu usługi Game Pass. Zagrajcie w aż 13 nowych tytułów

Poznaliśmy listę wszystkich tytułów, które pojawią się w abonamencie Game Pass we wrześniu. Otrzymamy 13 gier.

Xbox oficjalnie poinformowało o kolejnych produkcjach, które zmierzają do abonamentu Game Pass. We wrześniu łącznie dołączy aż 13 tytułów, z czego 8 zaliczy swoje premiery. Poniżej znajdziecie pełną listę nowych gier w abonamencie, a także produkcji, które wkrótce opuszczą usługę. Możemy być spokojni o ten miesiąc. Będzie w co grać.

Gry, które dołączą do usługi Xbox Game Pass

Flynn: Son of Crimson – 15 września (Chmura, Konsole i PC) premiera;

I Am Fish – 16 września (Chmura, Konsole i PC) premiera;

SkateBIRD – 16 września (Chmura, Konsole i PC) premiera;

Superliminal – 16 września (Chmura, Konsole i PC);

Aragami 2 – 17 września (Chmura, Konsole i PC) premiera;

Lost Words: Beyond the Page – 23 września (Chmura, Konsole i PC);

Sable – 23 września (Chmura, Konsole i PC) premiera;

Subnautica: Below Zero – 23 września (Chmura, Konsole i PC);

Tainted Grail: Conquest – 23 września (PC);

Lemnis Gate – 28 września (Konsole i PC) premiera;

UNSIGHTED – 30 września (Konsole i PC) premiera;

Astria Ascending – 30 września (Chmura, Konsole i PC) premiera;

Phoenix Point – 1 października (Konsola).

Ponadto 5 tytułów odejdzie z usługi wraz 30 września. Jeśli któraś z produkcji Wam się spodobała, to możecie kupić ją 20% taniej (wykorzystując zniżkę członkowską abonamentu).

Produkcje, które opuszczają Xbox Game Pass wraz z końcem września:

Drake Hollow (Chmura, Konsole i PC)

Ikenfell (Chmura, Konsole i PC)

Night in the Woods (Chmura, Konsole i PC)

Kathy Rain (PC)

Warhammer Vermintide II (Chmura i Konsole)

I jak jesteście zadowoleni z nadchodzących gier? Koniecznie dajcie znać!