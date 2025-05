Najlepsza polska gra 2024 roku wybrana. Raczej nikogo to nie zaskoczy

Frostpunk 2 zdobywa tytuł najlepszej polskiej gry 2024! 11 bit studios triumfuje z trzema statuetkami i nie ma się co dziwić, bo to przecież świetna gra.

Na gali Digital Dragons Awards w Krakowie Frostpunk 2 został uznany za najlepszą polską grę roku 2024. Ponadto zgarnął nagrody za design i oprawę audio. Organizatorzy przyznali twórcom z 11 bit studios aż trzy wyróżnienia: “Najlepsza polska gra”, “Najlepszy design polskiej gry” oraz “Najlepszy dźwięk w polskiej grze”.

Sukces na tle branży i konkurencji

Frostpunk 2, sequel uznanego survivalowego hitu z 2018 roku, pokonał inne nominowane polskie tytuły. Za najlepszy dźwięk jury wyróżniło niesamowitą ścieżkę dźwiękową autorstwa Piotra Musiała. Design wypada znakomicie dzięki rozbudowanym systemom frakcji i moralnym wyborom. Co więcej, gra walczyła o statuetki z produkcją Critical Hit Games (Nobody Wants to Die), co tylko zwiększa prestiż nagrody.

Frostpunk 2 zachwyca zaawansowaną mechaniką zarządzania miastem w mroźnym świecie, a bohaterowie i scenariusze podnoszą opowieść na wyższy poziom. Ponieważ tytuł korzysta z Unreal Engine 5, każdy detal mapy prezentuje się z oszałamiającym realizmem. Twórcy podkreślają, że nagrody to też dowód na siłę polskiego gamedevu. Do tej pory Digital Dragons Awards pozostawały jednymi z najbardziej prestiżowych nagród w Europie Środkowej, a Frostpunk 2 dołączył do grona legendarnych zwycięzców.

Najlepsza polska gra 2024 roku: Frostpunk 2 (11 bit studios)

(11 bit studios) Najlepszy desing polskiej gry: Frostpunk 2 (11 bit studios)

(11 bit studios) Najlepsza polska oprawa wizualna gry 2024 roku: Nobody Wants to Die (Critical Hit Games)

(Critical Hit Games) Najlepsza polska oprawa dźwiękowa gry 2024 roku: Frostpunk 2 (11 bit studios)

(11 bit studios) Najlepsza polska narracja 2024 roku: Nobody Wants to Die (Critical Hit Games)

(Critical Hit Games) Najlepsza polska gra mobilna 2024 roku: Tomorrow: MMO Nuclear Quest (Rage Quit Games)

(Rage Quit Games) Najlepsza zagraniczna gra 2024 roku: Balatro (LocalThunk)

(LocalThunk) Nagroda Specjalna: Magdalena Cielecka

Jeżeli jeszcze nie mieliście okazji zanurzyć się w lodowym świecie Frostpunka 2, teraz jest najlepszy moment. Zarówno podstawową wersję, jak i rozbudowany tryb sandbox znajdziecie na PC oraz w usłudze Game Pass. Zaprojektowana z dbałością o szczegóły rozgrywka i nagrodzona oprawa audio sprawiają, że warto sprawdzić, czemu gra zdobyła tak wysokie uznanie.

Źródło: Informacja prasowa