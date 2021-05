Już prawie 100 gier wspiera FPS Boost. Wiele z nich znajdziecie w Game Passie

Nieoczekiwanie aż 70 tytułów otrzymało wsparcie dla technologii FPS Boost na konsolach Xbox Series. Microsoft dzięki niej zwiększył ilość generowanych w grach klatek na sekundę. Wiele ze wspomnianych produkcji pokrywa się z ofertą abonamentu Xbox Game Pass.

Bez wątpienia Microsoft w ostatnim czasie robi wszystko, by przygarnąć do siebie graczy. Od niedawna możemy usłyszeć o wsparciu FPS Boost w kolejnych grach. Dla niewtajemniczonych w skrócie wytłumaczę, że dzięki jej implementacji produkcje znacząco zyskują na płynności rozgrywki. Nierzadko mówimy tu o wzroście do nawet 120 klatek na sekundę (pozostałe pozycje zyskały upgrade do 60 FPSów). Dowiedzieliśmy się właśnie, że kolejne 70 gier korzysta już z tej technologii, co daje zawrotny, łączny wynik prawie 100 tytułów.

Niestety, czasem wymagało to od twórców zmniejszenia rozdzielczości generowanego przez konsolę obrazu. Na szczęście opcja FPS Boost jest opcjonalna i to od nas zależy, czy ją wykorzystamy. Warto nadmienić, że nie każda gra z poniższej listy wspiera tę technologię na danym modelu konsoli albo nie zawsze jest od razu włączona. Wiele z tych tytułów (oznaczone gwiazdką) odnajdziecie w abonamencie Xbox Game Pass, więc może to Was skłoni do skorzystania z oferty Microsoftu.

Lista gier wspierających FPS Boost:

Alien Isolation *

Anthem – brak FPS Boost na Series S *

Assassin’s Creed III Remastered

Assassin’s Creed Rogue Remastered

Assassin’s Creed The Ezio Collection

Assassin’s Creed Unity

Battle Chasers: Nightwar (120fps) *

Battlefield 1 (120fps) – brak FPS Boost na Series S *

Battlefield 4 (120fps) *

Battlefield V (120fps) – brak FPS Boost na Series S *

Battlefield Hardline (120fps) *

Beholder Complete Edition *

Dead Island Definitive Edition – brak FPS Boost na Series S

Dead Island: Riptide Definitive Edition – brak FPS Boost na Series S

Deus Ex Mankind Divided

Dirt 4 (120fps) – brak FPS Boost na Series S

Dishonored: Definitive Edition *

Dishonored: Death of the Outsider

Don’t Starve: Giant Edition (120fps) *

Dragon Age: Inquisition *

Dungeon Defenders II

Dying Light – brak FPS Boost na Series S

Fallout 4 *

Fallout 76 *

Far Cry 4

Far Cry 5

Far Cry New Dawn

Far Cry Primal

Gears of War 4 *

Golf with your Friends (120fps) *

Halo Wars 2 *

Halo: Spartan Assault (120fps) *

Hollow Knight: Voidheart Edition (120fps) *

Homefront: The Revolution

Hyperscape (120fps)

Island Saver (120fps)

Lego Batman 3: Beyond Gotham

Lego Jurassic World

Lego Marvel Superheroes (120fps na Series X)

Lego Marvel Super Heroes 2

Lego Marvel’s Avengers (120fps na Series X)

Lego Star Wars: The Force Awakens

Lego The Hobbit (120fps na Series X)

Lego The Incredibles

Lego World – no brak FPS Boost na Series S

Life is Strange

Life is Strange 2 – brak FPS Boost na Series S

Lords of the Fallen

Mad Max (120fps na Series X)

Metro 2033 Redux (120fps)

Metro Last Light Redux (120fps)

Mirror’s Edge Catalyst (120fps) – brak FPS Boost na Series S *

Monster Energy Supercross 3

MotoGP 20 – FPS Boost tylko na Series S *

Moving Out (120fps)

My Friend Pedro (120fps)

My Time at Portia *

New Super Lucky’s Tale (120fps) *

Overcooked 2 (120fps) *

Paladins (120fps)

Plants vs Zombies: Battle for Neighborville (120fps) *

Plants vs Zombies: Garden Warfare (120fps) *

Plants vs Zombies: Garden Warfare 2 (120fps) *

Power Rangers: Battle for the Grid (120fps) *

Prey *

Sea of Solitude *

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition

Shadow Warrior 2 – brak FPS Boost na Series S *

Sleeping Dogs: Definitive Edition

Smite (120fps)

Sniper Elite 4 *

Star Wars: Battlefront (120fps) *

Star Wars: Battlefront II (120fps) – brak FPS Boost na Series S *

Steep – FPS Boost tylko na Series S *

Super Lucky’s Tale (120fps) *

Superhot (120fps)

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition *

The Evil Within 2

The Gardens Between (120fps) – 60fps na Series S *

The Lego Movie Videogame (120fps)

The Lego Movie Videogame 2

Titanfalll (120fps) – brak FPS Boost na Series S *

Titanfalll 2 (120fps) *

Tom Clancy’s The Division

Tomb Raider: Definitive Edition

Totally Reliable Delivery Service (120fps) *

Two Point Hospital *

UFC 4 *

Unravel 2 (120fps) *

Unruly Heroes (120fps) *

Untitled Goose Game (120fps) *

Wasteland 3 *

Watch Dogs 2

Watch_Dogs

Yakuza 6: The Song of Life *

