Recenzje Forza Horizon 5. To obecnie najlepiej oceniana gra roku

Wychodzi na to, że Forza Horizon 5 jest świetną grą. Tytuł obecnie dumnie dzierży miano najlepiej ocenianej nowej gry tego roku. Przeczytajcie opinie recenzentów!

Forza Horizon 5 to nie tylko kolejna część uwielbianej serii gier wyścigowych, ale też prawdziwy pokaz możliwości XSX i XSS.

Recenzje Forza Horizon 5 – mamy hit

Od dziś przeczytacie także i naszą recenzję najnowszej pozycji od Playground Games. Kolejne wcielenie wyścigowej serii spodobało się naszemu recenzentowi, który chwali przede wszystkim świetny model jazdy i istne bogactwo zawartości. Niestety, FH5 nie wprowadza zupełnie nowej jakości, a jest po prostu kolejną częścią, która, choć naprawdę dobra, nie jest rewolucyjna. Pełną recenzję znajdziecie poniżej.

Jak zaś wygląda sytuacja z opiniami innych krytyków? Najnowsza Forza zachwyciła praktycznie każdego. Do tego stopnia, że w serwisie Metacritic ma średnią na poziomie 91/100. W OpenCritic jest to nota o oczko wyższa. Poniżej znajdziecie garść wybranych ocen z różnych serwisów:

GamesRadar+ – 5/5

GamingBolt – 10/10

Windows Central – 5/5

IGN – 10/10

GameRevolution – 9,5/10

GameRant – 4,5/5

VentureBeat – 4/5

Krytycy są praktycznie zgodni w tym, że model jazdy jest świetny i niezwykle dopracowany, kreacja świata imponująca, a liczba rzeczy do robienia wręcz przytłacza (co, zdaniem niektórych, na początku może być wręcz minusem).

Zgodnie z powyższymi recenzjami, FH5 jest najlepiej ocenianym nowym tytułem roku. W serwisie Metacritic zajmuje ogólnie 6. miejsce najlepszych gier wydanych w 2021 roku, jednak przed nią jest Disco Elysium: The Final Cut, The House in Fata Morgana – Dreams of the Revenants Edition, Tetris Effect: Connected oraz Hades w wersji na XSX i PS5. Warto zaznaczyć jednak, że wszystkie te tytuły to reedycje, oryginalnie wydane rok temu.

Nowa Forza z oceną 91/100 w Metacritic zrównała się na ten moment z Psychonauts 2. Zaczekamy na pozostałe recenzje, aby przekonać się, czy dalej pozostanie najlepiej ocenianym tytułem 2021 roku.