Forza Horizon 4 otrzyma liczne ulepszenia na konsole Xbox Series. Gra prezentuje się fenomenalnie i fani wyścigów mogą liczyć na piękną oprawę.

Nowa generacja Xboxów nie jest zbyt bogata w gry ekskluzywne, ale na pochwałę zasługuje fakt, że starsze tytuły otrzymują liczne usprawnienia. Głównym obiektem ulepszeń jest oczywiście grafika.

Nie inaczej jest w przypadku sztandarowej gry wyścigowej od Microsoftu, czyli Forza Horizon 4. Gra została zaprezentowana na nowym, efektownym zwiastunie i wygląda przepięknie.

Nie wiadomo z którego modelu Xbox Series pochodzi rozgrywka, ale najpewniej jest to Series X. Gra ma działać w 1080p i 60 FPS na Series S, a Series X otrzyma wsparcie dla 4K i 60 FPS. Dodatkowo znacznie zredukowano czasy wczytywania gry. Nie wiadomo czy doczekamy się jeszcze innych, bardziej kosmetycznych usprawnień grafiki. Jeśli tak, to zapewne pojawią się one również w wersji na PC.

Fani wyścigów mogą więc liczyć na płynną rozgrywkę i najwyższą możliwą jakość oprawy. Oczywiście czwarta odsłona Forza Horizon jest dostępna za darmo dla posiadaczy gry na Xbox One.

Konsole Xbox Series są już powszechnie dostępne i można na nich uruchamiać większość gier z wstecznej kompatybilności i Smart Delivery. Sprzęt trafia do pierwszych graczy i pierwsze opinie użytkowników są bardzo pozytywne.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy. Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.