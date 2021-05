Film Sonic: The Hedgehog 2 – fabuła nawiąże do jednej z kultowych części gry

Od niedawna wiemy, że film Sonic: The Hedgehog 2 powstaje. W związku ze współpracą Paramount Pictures i SEGA do sieci trafił synopsis, który wskazuje na bezpośrednio nawiązuje do jednej z gier.

Bez wątpienia mamy ostatnio do czynienia z dobrą passą growej kinematografii. „Gradaptacje” przez wiele lat miały problem z jakością i często nie potrafiły zdecydować się, do jakiej grupy odbiorców celują. Na szczęście między innymi ostatnie filmowe Mortal Kombat lub pierwsza część przygód Sonica na dużym ekranie pokazują, że jednak da się zrobić dobre produkcje kinowe na podstawie gier. Niedawno do sieci trafił teaser kontynuacji przygód niebieskiego jeża, który sugeruje pojawienie się Tailsa – dwuogoniastego liska. Jak się okazuje ma mieć on równie ważną rolę, jaką miał Sonic w poprzedniej części.

Uwaga, poniżej możecie znaleźć spoilery z filmu „Sonic. Szybki jak błyskawica”, dlatego stosownie ostrzegamy.

We wspomnianym wcześniej synopsisie dowiemy się o tym, że Dr. Robotnik planuje odnalezienie szmaragdu chaosu, który obdaruje go mocą budowania i niszczenia cywilizacji. W związku z tym zwerbuje do pomocy Knuckles’a, którego podstępem oszukał. Sonic wraz z Tailsem będą próbowali im przeszkodzić, ponieważ może to doprowadzić do zagłady świata.

Fani serii produkcji od SEGA pewnie od razu zauważą nawiązania do wydarzeń, które miały miejsce w trzeciej odsłonie growego cyklu. Ucieszy to na pewno wielu, ponieważ nareszcie „gradaptacje” są tworzone z myślą o graczach, a nie o dosłownie każdym. W związku z tym najpewniej film Sonic the Hedgehog 2 wywoła u wielu nostalgię. Miejmy nadzieję, że już za niedługo usłyszymy o nim kolejne informacje.

