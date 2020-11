Film Resident Evil – mamy zdjęcia z planu, gdzie widać ikoniczną lokację

Fani uniwersum Resident Evil mogą być spokojni o kierunek obrany w nowej wersji filmu. Fotografie z planu zdjęciowego sugerują, że to będzie najwierniejsza adaptacja gry.

Pandemia wirusa nie spowolniła prac produkcyjnych nad nowym filmem Resident Evil. Możemy to wywnioskować z najnowszych zdjęć, które udostępniono na Twitterze na kanale Residence Evil. Możemy na nich zobaczyć dość znajome elementy, które jednoznacznie odwołują się do pierwszej części gry.

Na jednym ze zdjęć jest fragment budynku, a dokładnie rezydencji Spencerów. Trudno powiedzieć czy reszta konstrukcji jest dorabiana cyfrowo lub nie dokończono jeszcze scenografii. Na pewno nie patrzymy na ostateczny projekt, tym bardziej, że miejsce to stanowi główny punkt dla rozwijania akcji filmu i właśnie tu po raz pierwszy aktorzy/bohaterzy zetkną się z zombiakami.

Helikopter natomiast wydaje się już ukończony i możliwe, że nakręcono już z nim kilka ujęć do filmu. Jeśli twórcy chcą dość wiernie opowiedzieć historię z gry, to prawdopodobnie maszyna pojawi się na początku i w ostatnich minutach, kiedy to bohaterowie po zniszczeniu rezydencji uciekają helikopterem w siną dal.

Póki co premiera Resident Evil jest niezagrożona, więc premiera w 2021 roku jest nadal aktualna.

Grzegorz Rosa