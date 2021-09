FIFA 22 zdobywa kolejne drużyny na wyłączność

EA SPORTS oficjalnie podpisało umowę partnerską z włoską Lega Seria A. Dzięki temu FIFA 22 ma na wyłączność 14 klubów z Włoch.

Co to oznacza? Przede wszystkim w nadchodzącej grze dostaniemy 14 ekskluzywnie licencjonowanych drużyn w ligi włoskiej, autentyczną integrację Serie A w trybie FUT Team of the Week, FUT Serie A Team of The Season, a także specjalną nagrodę Player of the Month. Jak zapewnia umowa, dzięki temu otrzymamy „więcej unikalnych cech włoskiej piłki nożnej i każdego z jej historycznych klubów„. Umowa obowiązuje wyłącznie w grze FIFA 22.

Co więcej, EA SPORTS stało się Sponsorem tytularnym i partnerem Supercoppa Italiana. Dzięki temu od sezonu 2022/2023 nazwa meczu zostanie zmieniona na EA SPORTS Supercup. Oczywiście możemy się spodziewać nowej treści (zapewne chodzi o reklamy) podczas trwania meczów Coppa Italia, Supercoppa Italiana, Mistrzostw Serie A. Ponadto turnieje eSporto eSerie A TIM będą rozgrywane wyłącznie w EA SPORTS FIFA.

Ta współpraca z Lega Serie A jeszcze bardziej podkreśla nasze zaangażowanie we włoską piłkę nożną. Mamy ambicje związane z Włochami teraz i w przyszłości i będziemy rozwijać naszą obecność w tym kraju, mając na celu dostarczanie najbardziej autentycznych i niezrównanych doświadczeń w grze. David Jackson, VP of Brand w EA SPORTS FIFA

Premiera gry jest zaplanowana na 1 października. Tytuł pojawi się na PS4, PS5, XONE, XSX S|X, PC, Google Stadia oraz Switch.