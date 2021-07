Jeśli zechcesz zaktualizować FIFA 22 na nową generację konsol, będziesz musiał dopłacić

EA potwierdziło, że next-genowa aktualizacja FIFA 22 będzie płatna. Wyjątkiem jest zakup jednej z droższych edycji tej produkcji.

Nowa FIFA zapowiada się… cóż – jak FIFA. Electronic Arts zaprezentuje nam materiały z gry już 22 lipca, a do tego czasu i tak nie brakuje nowych informacji. Dowiedzieliśmy się już, że przyjdzie nam zapłacić za ulepszenie gry do wersji na nową generację konsol.

Przykładowo – jeśli kupicie FIFA 22 na PS4 a następnie przerzucicie się na PS5, będziecie musieli zapłacić ponownie. Da się to obejść poprzez zakup wersji Ultimate Edition. Ta da nam tak zwane „Podwójne Uprawnienie”, które umożliwi rozgrywkę na dwóch platformach.

Oczywiście jeśli kupicie grę od razu na PlayStation 5 lub Xbox Series nie będziecie zmuszeni do dopłaty. Miejcie to na uwadze.

Podwójne Uprawnienie oznacza, że możesz bez dodatkowych kosztów zaktualizować swoją kopię gry w wersji Ultimate Edition z PlayStation 4 do PlayStation 5 lub z Xbox One do Xbox Series X|S.

Mówiąc prościej, daje ci to dostęp do gry zarówno na PlayStation 4, jak i PlayStation 5 lub Xbox One i Xbox Series X|S. (…).

Oznacza to, że jeśli kupisz grę FIFA 22 Standard Edition na PS4, a później zaktualizujesz ją do wersji PS5, będziesz musiał zakupić wersję gry na PS5, aby móc w nią zagrać.

– czytamy na stronie Electronic Arts