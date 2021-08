Nowy gameplay z Far Cry 6 wyciekł do sieci. Dani skacze z helikoptera prosto w kierunku pożaru

Ubisoft nie ma łatwo. W ciągu ostatnich godzin pracownicy tego francuskiego giganta usuwają z sieci nagranie z rozgrywki z Far Cry 6, które na pewno nie miało jeszcze ujrzeć światła dziennego. To aż 12 minut z wykonywania misji.

Radzę się pospieszyć z obejrzeniem, bo być może poniższe wideo również zostanie ściągnięte z internetu. Zdecydowanie warto je zobaczyć, bo pokazuje w akcji pokaźny kawałek gameplay’u, w tym najwidoczniej jedną z ważnych dla fabuły postaci.

Na filmie można zobaczyć między innymi sytuację, gdy Dani kilkukrotnie rzuca specjalne ładunki. W pierwszej chwili myślałem, że są to zwykłe granaty, jednakże odkrywają one położenie przeciwników. Wydaje się to być dość pomocnym gadżetem. Aż jestem ciekaw, czy twórcy to jakoś fabularnie uargumentowali, czy może jednak przymknęli oko na ten aspekt. To oczywiście nie koniec dziwacznego arsenału, a więcej o tym możecie przeczytać tutaj.

Nie ukrywam, że nawet zaśmiałem się, gdy przy pierwszej potyczce główna bohaterka rozmawia z kimś przez telefon podczas deszczu pocisków spadającego wokół niej. Całość wygląda komicznie, gdy bohaterka zdaje się nie zwracać uwagi na to, co się wokół niej dzieje.

Ogromne wrażenie na mnie zrobiła sekwencja, kiedy to trzeba było skoczyć z helikoptera w kierunku podpalonego budynku. Miło, że i takie widowiskowe smaczki znajdą się w Far Cry 6. Mam nadzieję, że w grze podobnych nie zabraknie.

Premiera omawianego w tekście tytułu odbędzie się 7 października na PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4 i PS5. Jesteście zachęceni już do kupna po tych 12 minutach z rozgrywki, a może już wcześniej tak było?