Far Cry 6 również otrzymał sekretne zakończenie. Oto jak je odblokować

Ubisoft podtrzymuje swoją tradycję. Również w Far Cry 6 jest możliwość skończenia gry zaraz po samym jej rozpoczęciu. Na ten ciekawy easter egg mało kto natrafi przypadkiem, dlatego warto zapoznać się z poradnikiem z nagrania.

Oczywistym jest fakt, że poniższy materiał zawiera spoilery dotyczące początku najnowszej produkcji Ubisoftu. Jeśli są one Wam groźne, odradzam oglądanie. W przeciwnym razie życzę miłego seansu. W dalszej części tekstu również pojawią się nawiązania do treści z gry, co także wolę zaznaczyć.

Dwójka towarzyszy po wykonaniu początkowych misji z wysadzeniem statków daje Dani wybór. Może dalej wspierać odbicie Yara spod rąk dyktatora Castillo lub dosłownie wsiąść na łódkę i odpłynąć w siną dal. Deweloperzy jednak nie chcieli, by każdy natrafił na ten dodatkowy ending. Dopłynięcie do odpowiedniej granicy, która aktywuje cutscenkę, zajmuje trochę czasu.

Jeśli jednak się to uda, po chwili można zobaczyć Dani wylegiwującą się na plaży. W tle słychać transmisję radiową z niezwykle smutną wieścią. Jedna z towarzyszek bohatera bądź bohaterki została stracona, a Castillo osiągnął to, co zamierzał. Następnie przygrywa Conga w wykonaniu Glorii Estefan. Skoczny utwór tylko dodaje poczucia, że gracz nie postąpił dobrze i mógł mieć wpływ na dalsze losy mieszkańców wyspy, gdyby nie zrezygnował ze swojego wsparcia.