Koniec niepewności. Far Cry 6 ma ukazać się szybciej, niż przypuszczaliśmy

Ubisoft potwierdził, do kiedy zamierza wydać Far Cry 6. Wyczekiwany tytuł ukaże się dużo szybciej, niż dotychczas przypuszczano. Debiut gry nastąpi jeszcze pod koniec lata.

Ubisoft szykuje kilka długo wyczekiwanych produkcji, ale o jednej z nich wiemy szczególnie mało. Nowe Far Cry miało ukazać się już dawno temu, ale w szybkim debiucie przeszkodziła pandemia. Termin premiery był do tej pory nieznany, ale Ubi właśnie mocno go przybliżyło. Fani serii nie poczekają już zbyt długo na kolejną odsłonę.

Jak podaje branżowy analityk, Daniel Ahmad, Ubisoft na spotkaniu z inwestorami potwierdził, do kiedy gra trafi na rynek. Far Cry 6 ma ukazać się do końca września bieżącego roku, a Ubi wkrótce zaprezentuje nam materiały z gry.

Poprzez „wkrótce” zapewne należy rozumieć czerwiec, a konkretnie 12 czerwca. Wtedy to odbędzie się konferencje Ubisoftu na E3, na której najpewniej poznamy konkretną datę premiery gry i ujrzymy gameplay. Jeśli premiera ma odbyć się do końca września, Far Cry 6 z pewnością pojawi się na rzeczonych targach.

Taki termin wydania gry jest dość zaskakujący. Wcześniejsze doniesienia Ubi sugerowały, że premiery produkcji należy spodziewać się raczej pod koniec roku. Niemniej na debiut i tak czekamy dość długo, więc pozostaje tylko się cieszyć. Przy okazji miejmy nadzieję, że pandemia pozwoliła na odpowiednie dopracowanie gry i otrzymamy doszlifowany produkt.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu. Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.