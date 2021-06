Far Cry 6 z nowymi ujęciami prosto z gry. Bojowy kogut i masa wybuchów

Podczas pokazu Microsftu i Bethesdy na E3 2021 zaprezentowano około 2,5 minuty nowego gameplayu z Far Cry 6. Oto zupełnie nowe spojrzenie na rozgrywkę. Zaprezentowano między innymi nowego towarzysza – koguta z ćwiekami.

Ubisoft dosłownie bombarduje fanów w ostatnim czasie materiałami z Far Cry 6. Kolejny dzień E3, kolejny gameplay ze wspomnianej gry. Poniżej możecie go zobaczyć, a jest naprawdę warto zapoznać się i z tym materiałem. Ten jest skupiony przede wszystkim na możliwościach mordu naszych przeciwników.

Moje serce skradł jednak kogut odziany w ćwieki, którego możecie zobaczyć w drugiej połowie materiału. Będzie to oczywiście jeden z naszych pomagierów dostępnych w grze, zaraz obok pieska inwalidy, pumy i krokodyla. Wróćmy na moment do wspomnianych wcześniej zabójstw. Te prezentują się naprawdę dobrze. Nie zabrakło dopracowanych animacji podczas skrytobójstw. Wrażenie robią także wybuchy i płomienie, które są efektem np. wyrzutni rakiet.

Szczerze mówiąc, nie mogę się już doczekać premiery Far Cry 6. Nowa produkcja Ubisoftu z każdym nowym trailerem i gameplayem sprawia, że mam na nią coraz większą chrapkę. Mam nadzieję, że recenzje gry okażą się bardzo pozytywne i będziemy mieli do czynienia z najlepszą odsłoną serii. Cóż, do premiery nie pozostało już wcale tak dużo, bo zagramy już 7 października 2021 roku. Co sądzicie o powyższym nagraniu? Też wybierzecie koguta na swojego kompana?