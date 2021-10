Fallout 76 zmienił się nie do poznania. Tydzień darmowej gry, aby się przekonać

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Jeśli chcecie sprawdzić, czy Fallout 76 jest już wart ogrania, możecie to zrobić za darmo. Ruszył tydzień bezpłatnej rozgrywki.

Darmowy okres testowy potrwa do 25 października i dotyczy PC, PS4, Xbox One i Xbox Series X oraz S. Uwaga: Aby grać na konsolach potrzebujecie aktywnego abonamentu Xbox Live Gold lub PlayStation Plus.

W ramach wydarzenia gracze mogą zapoznać się z grą przez tyle godzin, ile tylko będą chcieli. Co więcej, do 26 października grę będzie można zgarnąć w wybranych sklepach taniej o nawet 75%. Przeceny pojawią się też w wewnątrzgrowym sklepiku z przedmiotami.

W międzyczasie gracze będą mogli też zaangażować się w wydarzenie na Halloween, które potrwa do 2 listopada. Dzięki niemy będą mogli polować na specjalne nagrody rozsiane po świecie gry.

Fallout 76 nie przypomina już swojej wersji z czasu premiery

Jeśli jesteście fanami uniwersum, polecam Wam sprawdzić sieciowego Fallouta. Choć zdecydowanie bliżej mu do czwartej odsłony cyklu niż jego mocno erpegowych korzeni, nadal jest to w tej chwili bardzo solidny tytuł, który może Wam sprawić dużo frajdy w trakcie grania ze znajomymi lub nawet solowej eksploracji postapokaliptycznego świata.

Twórcy mocno się postarali, aby zmazać skazę na swojej reputacji. Moim zdaniem jest to produkcja, której warto dać teraz szansę. Nadal daleko jej do ideału czy nawet miana wybitnie dobrej gry, ale potrafi bawić. Szczególnie, jeśli możemy ją ograć bez płacenia.