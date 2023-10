Facebook i Instagram mogą stać się płatne. Cyfrowy szantaż Meta

Najnowszy pomysł Meta zakłada płatną wersję serwisów Facebook i Instagram. No, chyba że zgodzimy się na oddanie im naszych danych osobowych.

Płatny Instagram i Facebook w Polsce już funkcjonują i są niebywale drogie. Meta Verified to jednak swoista odpowiedź korporacji na znaczek potwierdzający tożsamość na Twitterze/X. Nowy pomysł firmy ma podobno zakładać całkowite odcięcie użytkowników, którzy nie będą płacić. Chyba że ulegną presji i ugną się pod szantażem.

Facebook i Instagram płatne

Wszystko przez nowe przepisy Unii Europejskiej związane z prywatnością. Jak donosi CNBC, chodzi tu o nowe, bardzo surowe regulacje dotyczące ochrony prywatności użytkowników w sieci, a w szczególności – w mediach społecznościowych. Facebook, jako największy gracz na tym polu, wydaje się wręcz głównym odbiorcą tychże zasad.

W raporcie Wall Street Journal, na który powołuje się CNBC, da się przeczytać o pomyśle zablokowania użytkowników. Meta chce zasadniczo szantażować internautów – jeżeli nie zgodzą się na udostępnianie swoich danych w celach marketingowych, będą musieli płacić. Podobno ma to być opłata w wysokości od 14 do 17 dolarów, czyli jakieś 60 – 75 zł. Cena zależeć ma od urządzenia, na którym się korzysta z Instagrama lub Facebooka. Mówimy oczywiście o koszcie miesięcznym, więc wydaje się on bardzo wysoki.

Meta wierzy w wartość darmowych usług, które są wspierane przez spersonalizowane reklamy. Jednak nadal badamy opcje, aby zapewnić zgodność ze zmieniającymi się wymogami regulacyjnymi. W tej chwili nie mamy nic więcej do przekazania – przekazał CNBC rzecznik Meta

Na razie te informacje nie są oficjalne. Wiele może się zmienić, choć biorąc pod uwagę nowe regulacje, bardzo możliwe jest, że Meta postanowi pobierać opłaty od swoich użytkowników.