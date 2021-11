Eternals wycofane z kin w części krajów arabskich na chwilę przed premierą

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

Eternals w pierwszych kinach w Polsce mogliście zobaczyć już dziś po północy. Niestety, nie każdemu będzie dane zobaczyć tę produkcję z legalnego źródła w najbliższym czasie.

Wycofanie dotyczy m.in. Arabii Saudyjskiej i „kilku innych krajów arabskich”. Powodem takiej nagłej zmiany planów jest fakt, iż Disney nie ugiął się i nie podjął się ewentualnego ocenzurowania filmu lub wycięcia scen związanych z postacią Phastosa, który identyfikuje się jako homoseksualista – informuje Variety. Jest to pierwszy taki heros w Marvel Cinematic Universe, dlatego sytuacja należy do niezwykle wyjątkowych. Jak widać, kino superbohaterskie zyskało w ten sposób kolejnego przedstawiciela mniejszości, co w tym przypadku szczególnie powinno ucieszyć społeczność LGBTQ+.

W związku z kulturą panującą w krajach arabskich kinematografia musi liczyć się z narażeniem się na ewentualną cenzurę. Dotyczy to produkcji, które zawierają seks, homoseksualizm lub poruszają kwestie religijne.

Co ciekawe, w Singapurze film wyjątkowo otrzymał klasyfikację wiekową M18 ze względu na wcześniej wymieniony wątek jednego z bohaterów. Oznacza to, że Eternals jest pierwszym dziełem wchodzącym w skład MCU, które otrzymało gdziekolwiek taką klasyfikację. Poprzednio wydane filmy z Deadpoolem, choć tytułowy bohater jest już przyłączony do wspomnianego uniwersum, były wydawane jeszcze przed przyłączeniem, a i te mają tak zwaną „R-kę”.