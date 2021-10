Epic Games Store staje się społecznościową platformą dla graczy. Zapowiedziano nowy system osiągnięć

Epic Games Store dostanie w końcu zupełnie nowy system osiągnięć. Ma znacznie bardziej przypominać to, co oferują inne platformy. Twórcy zapowiadają, że aktualizacja dostępna będzie już w przyszłym tygodniu.

Epic Games Store, choć na rynku istnieje już dość długo, wciąż postrzegany jest bardziej jako „sklep” a nie „platforma dla graczy”. Firma chce to wszystko zmienić za sprawą nowej aktualizacji.

Epic Games Store wreszcie z systemem osiągnięć

Na oficjalnym blogu EGS poinformowano, że zupełnie przemodelowany system osiągnięć trafić ma do użytkowników już w przyszłym tygodniu. Jednocześnie wyjaśniono zmiany, jakie wprowadzi wyczekiwana funkcja.

EGS ma już teraz system osiągnięć, zwanych „osiągnięciami twórców”. Jest to jednak narzędzie oddane dla deweloperów, właściwe dla danego tytułu. Teraz Epic Games chce niejako zunifikować cały system i zbliżyć go do tego, co znamy z innych platform dla graczy, jak choćby Steam.

Nowy system bazuje na zdobywaniu punktów doświadczenia. Każde zdobyte osiągnięcie daje nam konkretną liczbę PD, te z kolei przekładają się na odblokowanie „platynowej odznaki”, gdy w danym tytule zdobędziemy łącznie 1000 punktów. Zaprezentowano stopnie osiągnięć i liczbę PD zdobywanych wraz z nimi:

Brąz = 5-45 PD

Srebro = 50-95 PD

Złoto = 100-200 PD

Platyna = 250 PD

Oprócz tego firma zapowiada dodanie nowej zakładki, która pokaże nam zdobyte osiągnięcia, liczbę punktów, a także wymogi, które musimy spełnić, aby odblokować kolejne odznaki. Co ciekawe, to nie koniec nowości, gdyż EGS ma dostać wsparcie dla kolejnych funkcji społecznościowych przeznaczonych dla graczy.

Szczególnie istotny jest fakt, że dotychczas odblokowane przez nas osiągnięcia twórców nie znikną – zostaną przeniesione do nowego systemu. Na razie Epic zapowiedział wsparcie osiągnięć dla sześciu tytułów.

Rocket League

Hades

Pillars of Eternity

Kena: Bridge of Spirits

Zombie Army 4

Alan Wake Remastered

Twórcy platformy liczą, że do końca roku uda się udostępnić narzędzia dla kolejnych twórców. Dzięki temu więcej gier ma zostać dostosowanych do nowych funkcji.