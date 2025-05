Elden Ring Nightreign najtaniej. Jutro oczekiwana premiera

Elden Ring: Nightreign zadebiutuje już jutro! Na Instant-Gaming możecie kupić grę od From Software znacznie taniej niż na Steam.

Już jutro swoją premierę będzie mieć Elden Ring: Nightreign – samodzielna produkcja osadzona w świecie znanym z hitu From Software. Tym razem gracze dostają projekt nastawiony na rozgrywkę multiplayer. Co ważne, jeszcze przed debiutem można złapać grę w zauważalnie niższej cenie niż na Steamie.

Tańszy start w świecie Elden Ring: Nightreign

Na platformie Instant-Gaming cena standardowej edycji Elden Ring: Nightreign wynosi 134,75 zł. Dla porównania – ta sama wersja na Steamie kosztuje 169 zł. Jeszcze więcej zaoszczędzą osoby zainteresowane edycją Deluxe. W jej skład wchodzi m.in. cyfrowy artbook, dodatkowe DLC i ścieżka dźwiękowa. Na IG kosztuje 181,38 zł, a na Steamie aż 239 zł. Różnica jest więc spora, szczególnie jak na premierowy tytuł.

Nightreign nie jest dodatkiem, a spin-offem skoncentrowanym na potyczkach sieciowych. Twórcy postanowili odejść od klasycznego modelu single-player i przygotowali osobną grę w tym samym uniwersum. Nie zabraknie tutaj mrocznego klimatu, intensywnych starć i charakterystycznej dla From Software estetyki, ale tym razem akcja kręci się wokół wspólnego pokonywania bossów wraz z innymi graczami.

Rozgrywka w Nightreign ma być brutalna, dynamiczna i bardziej dostępna, ale bez rezygnacji z głębi znanej fanom oryginału. Studio eksperymentuje z nowymi formatami, dlatego produkcja może przyciągnąć zarówno weteranów serii, jak i tych, którzy szukają nowego PvE z duszą soulsów. Premiera już jutro – dla wielu to świetny moment, by wskoczyć do zabawy.

Źródło: Opracowanie własne