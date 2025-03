Pudełkowe wydanie Elden Ring na PS5 za niecałe 90 zł

Gra dekady? Jeden z najlepszych RPG-ów soulslike w historii? A może to „tylko” jedna z najlepszych gier From Software? Elden Ring kupicie bardzo tanio!

Nie poznacie tu odpowiedzi na którekolwiek z powyższych pytań, bo wiedzcie jedno – Elden Ring to gra, z którą po prostu trzeba zapoznać się samemu i nie niezależnie od tego, czy soulslike’i lubicie. Jeśli tak, to nie wiem, czemu jeszcze nie graliście. Jeśli nie, to cóż – istnieje spora szansa, że się w końcu przekonacie. Szczególnie gdy możecie samą grę w wersji na konsolę PlayStation 5 kupić w tak atrakcyjnej cenie.

