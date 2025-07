EA zapowiada EA Sports FC 26. Na okładce gry legenda piłki nożnej

EA szykuje się do pełnej zapowiedzi EA Sports FC 26. Na okładce Edycji Ultimate prawdziwa legenda, co może ucieszyć fanów piłki nożnej.

Już dziś zobaczymy pełną prezentację gry EA Sports FC 26, ale jeszcze przed oficjalnym pokazem EA ujawniło gwiazdę z okładki Edycji Ultimate. I nie jest to nikt przypadkowy. Na froncie nowej odsłony znajdziemy samego Zlatana Ibrahimovicia.

Zlatan wraca do gry w EA Sports FC 26

Post opublikowany przez oficjalne konto EA Sports FC zapowiada powrót Szweda w stylu, który trudno pomylić z kimkolwiek innym. Widzimy go w scenie nawiązującej do starego zdjęcia z początków kariery – siedzi na łóżku, czytając o swoim idolu Ronaldo, otoczony plakatami, medalami i retro komputerem. To wyraźnie nostalgiczny strzał w serce fanów, zwłaszcza tych pamiętających początki XXI wieku.

You asked. Zlatan is back.



Presenting your #FC26 Ultimate Edition Cover. See the full reveal July 16: https://t.co/5s9nHPPxcw pic.twitter.com/BsoYcqY7Vr — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) July 14, 2025

Ciekawostką jest fakt, że Zlatan pojawia się na okładce mimo głośnego konfliktu z EA z 2020 roku. Wtedy to piłkarz zarzucił firmie, że bez jego zgody zarabia na jego wizerunku w grach. EA twierdziło, że ma prawa dzięki współpracy z FIFPro, organizacją, o której sam piłkarz rzekomo nigdy nie słyszał, choć internet szybko wyłapał, że brał w jej eventach udział. Jak widać, konflikt dawno zażegnano, a powrót Zlatana jest dziś jednym z najmocniejszych marketingowych punktów nowej edycji.

Na razie nie znamy jeszcze szczegółów FC 26, ale wszystko wskazuje na to, że gra trafi na te same platformy, co jej poprzedniczka. Oznacza to PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC i Switch. W grę może też wchodzić nowy Switch 2, który ma pojawić się jeszcze w tym roku.

Pełna zapowiedź EA Sports FC 26 już 16 lipca.

Źródło: X