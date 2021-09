Dziesiątki gier Electronic Arts do ogrania za 5 złotych na PlayStation i Xbox

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Abonament EA Play jest dostępny w atrakcyjnej promocji na platformach PlayStation i Xbox. Jeśli chcecie sprawdzić, możecie to zrobić niewielkim kosztem.

Jeśli akurat nie macie w co grać i chcecie przez miesiąc obadać całą masę gier, przynoszę dobrą nowinę. Electronic Arts zorganizowało specjalną promocję dla graczy, którzy nie subskrybowali jeszcze EA Play. Dla takich osób przewidziano specjalną zniżkę, dzięki której zgarniemy miesięczny abonament za jedyne 5 złotych. Jego standardowa cena to 15 złotych za miesiąc, więc jest to moim zdaniem całkiem przyzwoita okazja.

Abonament ze zniżką możecie kupić w:

Sklep Xbox podaje, że promocja potrwa do 30 września.

Przykładowe gry dostępne w ramach abonamentu EA na konsolach:

Battlefield 1

Battlefield V

Dragon Age: Inkwizycja

Fe

FIFA 21

Mirrors’s Edge Catalyst

Need For Speed Heat

Need For Speed Payback

Sea of Solitude

Star Wars Jedi: Fallen Order

Star Wars Squadrons

Titanfall 2

Unravel

Unravel Two

Poza grami, w ramach abonamentu zgarniacie też specjalne bonusy. Są to między innymi elementy kosmetyczne do Apex Legends i premia PD w FIFA 21. Dodatkowo abonenci otrzymują 10% zniżki na zakup wybranych wersji cyfrowych gier i dodatków od Electronic Arts.