Dyski SSD i RAM jeszcze tańsze. Analitycy zapowiadają spadek cen

Wstrzymajcie się z zakupem dysków SSD i pamięci RAM. Według firmy TrendForce jeszcze w tym roku ceny podzespołów będą o wiele niższe.

Aktualne ceny dysków SSD dość szybko ulegną zmianom. Tak twierdzą analitycy z firmy TrendForce, którzy na co dzień specjalizują się w opracowywaniu analiz rynkowych. W swoim najnowszym raporcie udowadniają, że spadek cen urządzeń opierających się na kościach NAND jest nieunikniony.

Jeszcze do końca 2020 roku powinniśmy zauważyć 10% obniżkę cen dysków. A to dopiero początek wielkich „rabatów”. W 2021 czeka nas kolejna obniżka w granicach 15% ceny. Biorąc za przykład Crucial MX 500, który dziś kosztuje około 240 zł, w przyszłym roku może kosztować nawet poniżej 190-180 zł i to bez żadnych promocji.

To samo czeka kości pamięci DRAM – do końca 4 kwartału 2020 ceny RAM-u mają spaść o 10%. Natomiast na przestrzeni 2021 roku o kolejne 5%. Aczkolwiek drugą fazę obniżek może zakłócić premiera nowych kości pamięci DDR5.

Wyraźny spadek wartości pamięci RAM i dysków SSD należy tłumaczyć w nadprodukcji podzespołów. Podaż przewyższyła zapotrzebowanie klientów. Producentom będzie zależeć więc na tym, by jak najszybciej pozbyć się z magazynów zalegających egzemplarzy. I to bardzo dobra wiadomość dla graczy i przyszłych właścicieli next-genów – z powodu niezbyt dużej pojemności wbudowanych dysków, właściciele konsol chętniej będą rozbudowywać swój magazyn na gry.

Grzegorz Rosa