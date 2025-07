Kody na prezenty do Dying Light: The Beast. Odbierajcie je nawet przed premierą

Nowe kody do Dying Light: The Beast. Odbierz darmowe bronie przez Weapon Dockets! Tłumaczymy jak je wykorzystać i podajemy ich listę do wielokrotnego użytku.

Jeśli zamierzasz grać w Dying Light: The Beast i masz ochotę zgarnąć parę przydatnych fantów, warto zerknąć na najnowsze kody udostępnione przez społeczność. Możesz je aktywować przez oficjalną stronę Techlandu i odebrać za nie darmowe bronie.

Co to są Weapon Dockets i jak je wykorzystać w Dying Light: The Beast?

Weapon Dockets to specjalne kupony, które można wymienić w grze Dying Light na wyjątkowe bronie. Po wpisaniu kodu na stronie dockets.dyinglightgame.com i powiązaniu konta z platformą (Steam, Epic, PlayStation lub Xbox), przedmioty trafiają bezpośrednio do rozgrywki. Wystarczy potem odwiedzić Quartermastera i odebrać nagrody. Oczywiście wszystko już po premierze produkcji.

Tym razem użytkownik Slippy2k wrzucił zestaw świeżych kodów. Niektóre mogą być aktywne tylko przez ograniczony czas, więc warto się pospieszyć:

924E-D10C-A875

1984R101 P24601

TCR 10-09 18:37:11

CH-29-600623-34

23D4-CEEB-AA27

4 8 15 16 23 42

Na razie nie wiadomo, co dokładnie można z nich wyciągnąć, ale Weapon Dockets zazwyczaj oferują bronie o podwyższonych statystykach. Często są to unikatowe warianty dostępne tylko przez limitowany czas. Dla fanów Dying Light (zarówno pierwszej części, jak i nowego The Beast) to świetna okazja, żeby uzupełnić arsenał przed kolejnym nocnym wypadem do strefy.

Niektóre z kodów mogą nawiązywać do popkultury, np. ostatni to bezpośrednie odwołanie do serialu Lost, co tylko dodaje smaczku całej akcji. Jeśli więc jeszcze nie skorzystałeś, wskakuj na stronę, wpisuj i odbieraj darmowe przedmioty.

Źródło: Reddit