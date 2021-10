Dying Light 2 to nie tylko walka. Znajdzie się coś dla fanów dyń i pieczywa

W Dying Light 2 to świat będzie odgrywał olbrzymią rolę. Twórcy zdradzili nowe informacje na temat systemu „opuszczonych struktur”. Będziemy mogli je przerobić na inne obiekty i zyskać nowe zadania.

Najnowsza produkcja od Techlandu wyjść ma 4 lutego 2022 roku. Aby nieco pomóc w oczekiwaniu, twórcy opublikowali kolejny odcinek Dying 2 Know More.

Dying Light 2 z systemem zarządzania budynkami

Jak już wiadomo było od praktycznie pierwszych zapowiedzi, w DL2 wielką rolę odegra przedstawiony świat i to, w jaki sposób do niego podejdziemy. Każdy gracz w pewien sposób może ukształtować go wedle własnych przekonań, korzystając z systemu „City Alignment”. W jego ramach tchniemy drugie życie w stare, zniszczone obiekty.

Część opuszczonych budynków, w miarę progresu w grze, będzie można zająć dla danej frakcji i przerobić na obiekt użytkowy. Dzięki temu gracze spokojnie zabawią się w swego rodzaju zarządcę – wybudują farmę dyń, piekarnię, szkołę czy obiekt treningowy dla młodych kadetów.

Oczywiście niesie to za sobą szereg korzyści. Przede wszystkim – w budynkach pojawią się nowe rzeczy, w tym rzadki loot czy np. handlarze lub inne postacie NPC. Te będą mogły dać nam nowe zadania poboczne bądź zaoferują wyzwania, które dzielić się mają na parkourowe i bojowe.

W ramach wyzwań związanych z bieganiem weźmiemy udział w wyścigach po dachach czy dostarczymy przesyłki, z czego twórcy przy ich opracowywaniu inspirowali się m.in. klasycznymi platformówkami w stylu Mario.

Bojowe wyzwania postawią nas w „szalonych i ekstremalnych sytuacjach”. Twórcy chcieli w ten sposób udostępnić graczom wszystkie dobrodziejstwa systemu walki w DL2. Cały odcinek Dying 2 Know More obejrzycie poniżej.