Dune: Awakening zadebiutowało na rynku. Zła wiadomość dla konsolowców

Wczoraj – 10 czerwca – na rynku zadebiutowała gra Dune: Awakening. Najnowsza produkcja studia Funcom jest dostępna wyłącznie na komputerach osobistych. Tytuł wystartował po udanym weekendzie z wczesnym dostępem, który uzyskali jedynie posiadacze edycji Deluxe. Podczas tego okresu grę uruchomiło jednocześnie ponad 117 tysięcy osób. To wynik, który zdecydowanie robi wrażenie. Zwłaszcza, gdy weźmiemy pod uwagę fakt, że był ograniczony wyłącznie dla konkretnej gruby nabywców.

Premiera gry Dune: Awakening. Konsolowcy trochę poczekają

Premierę pełnej wersji uczczono nowym zwiastunem, który w zasadzie łączy kluczowe fragmenty poprzednich materiałów promocyjnych. Warto w tym momencie zaznaczyć, że gracze mogą teraz zakupić również przepustkę sezonową. Jej pierwszym dodatkiem jest pakiet Wildlife of Arrakis. Zawiera on cztery statuetki przedstawiające różne stworzenia planety, w tym piaskowego czerwia oraz Muad’Diba. Kolejne dodatki mają trafić do gry w czwartym kwartale bieżącego roku, a także w pierwszych dwóch kwartałach roku przyszłego. Pomiędzy tymi dodatkami planowane są darmowe aktualizacje.

Aktualny rekord aktywności na platformie Steam osiągnięto wczoraj. Wynosi on 142 050 graczy bawiących się jednocześnie. Nie ma wątpliwości co do tego, że jest to najpopularniejszy tytuł w historii studia Funcom. Zdetronował on więc Conan Exiles, które posiadało rekord wynoszący 53402 graczy równocześnie. Do tego trzeba dodać fakt, iż gra zbiera bardzo pozytywne opinie od społeczności. Niektórzy żartują jedynie, że sam ich pecet dodaje atmosfery, jakby znajdowali się na pustyni, a podczas grania mogą sobie coś na komputerze usmażyć. Najwyraźniej niektóre maszyny sporo muszą się namęczyć, aby podołać Dune: Awakening.

Na sam koniec mamy – niestety złą – wiadomość dla posiadaczy konsol. Deweloperzy potwierdzili, że wersja na PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S ukaże się dopiero w 2026 roku. W przedpremierowym oświadczeniu dyrektor techniczny Funcomu, Rui Casais, podziękował społeczności za wsparcie i cierpliwość, zapewniając jednocześnie, że studio pracuje nad poprawą wydajności i dostępności serwerów.

Źródło: Wccftech