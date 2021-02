DualSense i pad od Xbox Series zadziałają z iOS. Apple szykuje aktualizację

Apple szykuje aktualizację dla iOS, która pozwoli nam grać przy pomocy kontrolera DualSense i pada od Xbox Series. Łatka jest już dostępna dla pierwszych osób.

Granie na urządzeniach mobilnych jest już standardem. Na telefony i tablety trafia coraz więcej dużych produkcji, a rozwój gamingowych chmur dodatkowo poszerza ich asortyment.

Sterowanie dotykiem na mniejszym ekranie bywa problematyczne, ale na szczęście wielu producentów oferuje specjalne kontrolery przeznaczone dla smartfonów. Co jeśli mamy nową konsolę i nie chcemy wydawać dodatkowych kilkuset złotych na nowego pada? Apple wkrótce pomoże nam rozwiązać ten problem.

Aktualizacja 14.5 do iOS pozwoli nam podłączyć DualSense lub pada od Xbox Series do naszego iPhone’a . Zrobimy to przy pomocy połączenie Bluetooth w podobny sposób, jak możemy zrobić to na PC obsługującym technologię.

Łatka jest już dostępna dla betatesterów oprogramowania Apple. Zostanie ona oddana do dyspozycji wszystkich posiadaczy urządzeń z iOS jeszcze w tym miesiącu.

Niestety – jak nietrudno się domyślić – kontroler DualSense zostanie pozbawionych funkcji haptycznych i adaptacyjnych triggerów na iOS, ale ważne, że w ogóle będzie działał. Szczęśliwi posiadacze nowej generacji będą mogli uprzyjemnić sobie długie podróże bez kolejnego zbędnego wydatku lub zyskać dodatkową platformę do testowania pozycji z Game Passa.

