Mroczny i straszny horror o wędkarstwie. Zwiastun Drowned Lake zapowiada ciekawą grę

To chyba jedyna gra, w której będziecie polować na koszmarną abominację za pomocą wędki i łódeczki. Drowned Lake zapowiada się na pewno klimatycznie.

W trakcie pokazu gier w ramach imprezy PC Gaming Show mogliśmy zobaczyć zwiastun nowego horroru, o którym wcześniej jeszcze nie słyszeliśmy. I naprawdę warto to zrobić, bo kojarzy się z estetyką najbardziej dziwacznych kinowych obrazów A24, tylko z łowieniem ryb w roli głównej. Tak, dobrze przeczytaliście – to horror o łowieniu ryb.

Wędkarstwo w mroku, czyli Drowned Lake

I choć nie brzmi to szczególnie imponująco, pod względem klimatu, grafiki i projektu lokacji gra zapowiada się wspaniale. Zwiedzimy posępne mroczne jezioro, mając na wyposażeniu przede wszystkim naszą łódkę. Będziemy musieli uważać, aby za bardzo nie hałasować, bo mroczne potwory, duchy i postacie będą dybać na nas na każdym kroku. Fabularnie nie tylko musimy rozwiązać zagadkę zniknięcia niejakiego Bento, ale i poznać, o co tak naprawdę chodzi w osławionym „Zatopionym Jeziorze”.

Gra powstaje na podstawie brazylijskich podań i mrocznych legend, więc w pewien sposób jest to też horror folkowy. Jeśli sama idea grozy i łowiectwa Wam się z czymś kojarzy, to jasne – w tym roku zadebiutowało świetnie przyjęte Dredge. Drowned Lake oferuje jednak zupełnie inne podejście do tego pomysłu, więc nie ma sensu martwić się o powtórkę z rozrywki.

Wydobądź z otchłani tajemnice kryjące się w Zatopionym Jeziorze podczas przerażającej przygody z wędkowaniem. Penetruj mroczne tonie, aby wyłowić z nich prawdę. Łap dowody. Nie daj się złapać. – czytamy w opisie gry na Steam

Na razie nie dostaliśmy daty premiery produkcji. Twórcy gry na Steam twierdzą, że będzie ona „wkrótce dostępna”.